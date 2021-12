Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Unfälle in der Dämmerung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Brackwede und Sennestadt - Am Dienstag, 30.11.2021, kam es bei Abbiegevorgängen zu vier Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern.

An der Kreuzung Sender Straße / Verler Straße übersah ein Lkw-Fahrer gegen 06:26 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Verler Straße einen Fußgänger, der die Straße in Richtung Sender Straße überquerte. Der 66-jährige Bielefelder stürzte zur Seite und verletzte sich leicht.

Ebenfalls beim Rechtsabbiegen kollidierte ein Pkw-Fahrer gegen 06:50 Uhr mit einer Radfahrerin an der Senner Straße. Der 55-jährige Bielefelder beabsichtigte, mit seinem VW Golf in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Dabei stieß er mit einer 61-jährigen Gütersloherin zusammen, die mit dem Fahrrad aus der entgegen kommenden Richtung den Radweg befuhr. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Ein 51-jähriger Bielefelder touchierte gegen 07:40 Uhr eine 30-jährige Fußgängerin mit seinem Fiat Doblo, als er von der Teutoburger Straße nach rechts in die Webereistraße abbog. Die Bielefelderin hatte die Absicht, die Fahrbahn zu queren, und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

In der Abenddämmerung, gegen 18:00 Uhr, übersah ein 24-jähriger Bielefelder beim Linksabbiegen mit seinem Ford Fiesta an der Kreuzung Huberstraße / Bleichstraße einen ihm entgegenkommenden Radfahrer. Der ebenfalls 24-jährige Bielefelder wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Rettungskräfte wurden zu den Unfällen hinzugerufen und brachten die vier verletzten Personen in nahegelegene Krankenhäuser.

Die Polizei rät Fußgängern und Radfahrern für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu sorgen. Es ist ratsam, helle, besser noch reflektierende Kleidung zu tragen. Fahrradfahrer sollten die Beleuchtung ihres Rades regelmäßig kontrollieren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell