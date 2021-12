Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Bielefelder fiel am Montag, 29.11.2021, in einem Geschäft als Ladendieb auf und flüchtete. Polizisten fassten ihn im Rahmen der Fahndung.

Einer Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Briloner Straße fiel um 20:05 Uhr ein Kunde auf, der eine Getränkeflasche unter seiner Jacke versteckt hielt und in Richtung Kasse ging. Sie informierte den Filialleiter, der beobachtete, wie der beschriebene Mann die Kasse ohne zu zahlen passierte. Der Zeuge sprach den Dieb an, der abstritt, etwas eingesteckt zu haben und flüchtete.

Polizisten erkannten im Rahmen der Fahndung aufgrund der durchgegebenen Beschreibung den Gesuchten und hielten ihn an. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den polizeibekannten 28-jährigen Bielefelder ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl sowie ein Haftbefehl über eine Ersatzfreiheitsstrafe vorlagen. Die Polizisten nahmen den Wiederholungstäter fest, der anschließend in Untersuchungshaft ging.

