POL-BI: Einbrecher stehlen Leergut

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei einem Einbruch in eine Kita in Mitte haben Unbekannte zwischen Freitag, 26.11.2021, und Montag, 29.11.2021, einige Kisten mit Pfandflaschen gestohlen.

Dem Leiter der Kita an der Bökenkampstraße fiel am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr, auf, dass ein Terrassenfensterelement gewaltsam geöffnet wurde und dass vier Kisten mit Leergut fehlten. Zudem war eine Geldkassette aufgebrochen worden, in der allerdings nichts Wertvolles lagerte. Am Freitagabend wurde das Kita-Gebäude gegen 20:00 Uhr verschlossen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

