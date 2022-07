Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfälle mit Motorrädern auf der Werksstraße

Hattingen (ots)

Am Mittwoch kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Zweiradfahrende verletzt wurden. Am Mittwochmorgen war ein 79-jähriger Hattinger mit seinem Hyundai, gegen 10:30 Uhr, auf der Werksstraße unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Ruhrallee die Vorfahrtberechtigte 17-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad übersah. Die junge Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwochabend kam es erneut zu einem Unfall auf der Werksstraße. Ein 17-jähriger Bochumer verletzte sich bei dem Sturz mit seinem Motorrad schwer. Er fuhr, gegen 19:00 Uhr, in Richtung zum Kraftwerk. Als er während der Fahrt nach hinten schaute, verlor er die Kontrolle über sein Krad. Er geriet nach rechts, kollidierte mit dem Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell