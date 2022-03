Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 34-jähriger verursacht Polizeieinsatz in Gera

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen und ein Rettungswagen rückten Freitagabend (11.03.2022), gegen 17:25 Uhr, in die Pestalozzistraße in Gera aus. Von dort meldeten Zeugen, dass ein Mann aus einem Fenster mehrmals in die Luft geschossen und den Hitlergruß gezeigt habe. Die ankommenden Streifen räumten den Gefahrenbereich und forderten die anwesenden Passanten zum Gehen auf. Im Rahmen des Einsatzes konnte die betreffende Wohnung samt Wohnungsinhaber (34) ausfindig gemacht werden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 34-jährigen fanden die Beamten schließlich mehrere Waffen ("PTB"-Waffen), einen Schlagring, einen Teleskopschlagstock und diverse Drogen und stellten diese sicher. Da sich der 34-jährige Täter während des Einsatzes offenbar desorientiert verhielt, wurde er durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell