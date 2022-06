POL-PPMZ: Zweiter Tag der Mainzer Johannisnacht mit zahlreichen Besuchern verlief nahezu störungsfrei und friedlich

Mainz - Nieder-Olm (ots) - Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend nach einem Badeunfalls aus vorangegangener Woche verstorben. Am Dienstag, 14.06.2022 wurde das Kleinkind treibend in einem Becken des Nieder-Olmer Schwimmbads entdeckt. Mitarbeitende des Schwimmbads leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten den Rettungsdienst. Durch diesen wurde das Kleinkind in die Uni-Klinik Mainz gebracht, wo es am ...

