POL-PPMZ: Erster Tag der Mainzer Johannisnacht nahezu störungsfrei

Mainz-Altstadt (ots) - Am frühen Freitagmorgen wurde aus einem Hof in der Kleinen Weißgasse ein Motorroller gestohlen. Gegen 04:25 Uhr wurde die schlafende Eigentümerin durch Geräusche im Hof ihres Anwesens geweckt. Als sie aus dem Fenster sieht stellte sie fest, dass ihr Roller nicht mehr im Hof stand, dafür sich aber ein unbekannter Mann an einem zweiten abgestellten Motorroller zu schaffen machte. Als der Mann die Eigentümerin und ihren Lebensgefährten am Fenster ...

