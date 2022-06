POL-PPMZ: Einbruch in Lagerhalle

Mainz (ots) - Am gestrigen Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr wurden der Polizeiinspektion Mainz 3 insgesamt drei Fälle des Obstdiebstahls gemeldet. In einem Feld an der L427 in Höhe Mainz-Drais wurden durch Spaziergänger zwei Personen gesichtet, die dort Erdbeeren pflückten. Ungefähr eine Stunde später kam es zu einer ähnlichen Meldung, laut der sich in der Gemarkung Mainz-Finthen weitere zwei Person ...

