Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneute Obstdiebstähle in Mainz-Drais und Finthen

Mainz (ots)

Am gestrigen Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr wurden der Polizeiinspektion Mainz 3 insgesamt drei Fälle des Obstdiebstahls gemeldet.

In einem Feld an der L427 in Höhe Mainz-Drais wurden durch Spaziergänger zwei Personen gesichtet, die dort Erdbeeren pflückten. Ungefähr eine Stunde später kam es zu einer ähnlichen Meldung, laut der sich in der Gemarkung Mainz-Finthen weitere zwei Person aufhalten und dort Kirschen sowohl in Rücksäcken, als auch in Plastiktüten verstauen. In beiden Fällen konnten die Täter vor Ort durch die Polizei angetroffen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und im Anschluss an die geschädigten Obstbauern ausgehändigt.

In einem weiteren Fall des Kirschendiebstahls gegen 21:00 Uhr in der Gemarkung Mainz-Drais blieb die Polizei jedoch erfolglos. Trotz eingeleiteter Fahndung, konnte der unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Stämmige Statur - Rotes T-shirt - Schwarte Shorts - Dunklerer Teint

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell