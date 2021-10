Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen gesucht - Motorradfahrer nach Unfall in Stuttgarter Straße verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 39-jährige Fahrerin eines silbernen Mini die Stuttgarter Straße stadteinwärts, als sie nach links in die Zeppelinstraße einbiegen möchte. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Motorradfahrer, welcher ebenfalls stadteinwärts fuhr. Der Motorradfahrer verletzt sich hierbei schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0711 6869 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell