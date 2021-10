Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnungen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Samstag gab es zwei Einbrüche in Wohnungen. Zwischen 11 und 12 Uhr wurde Auf dem Steinstück eine Haustür aufgebrochen. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Zwischen 12 und 16.40 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Brantenhahn eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Sie flüchteten mit Geldbörsen, Bargeld und Schmuck. (cris)

