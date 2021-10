Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bräutigam schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft

Werdohl (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitagnachmittag gegen 13:40 Uhr Schussgeräusche aus dem Bereich Königsburg, die vermutlich von einer Hochzeitsgesellschaft kommen würden. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde ein Hochzeitskorso aus mehreren PKW in der Straße An der Vorthbrücke angetroffen und kontrolliert. Der Bräutigam, ein 30-jähriger Werdohler, gab gegenüber den Beamten zu, vor Fahrtantritt mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Die Schreckschusswaffe führte einer der Gäste in seinem Fahrzeug mit sich. Sie wurde den Beamten freiwillig ausgehändigt und vor Ort aufgrund des Anfangsverdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz sichergestellt. (schl)

