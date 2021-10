Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Raub auf Tankstelle

Halver (ots)

Zwei Maskierte haben Freitagabend eine Tankstelle überfallen. Um 22.55 Uhr betraten sie das Geschäft an der Frankfurter Straße. Zur Tatzeit befand sich neben einem Angestellten auch eine Kundin im Verkaufsraum. Die Täter bedrohten ihre Opfer mit Messern und forderten Bargeld. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Täter dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Opfer wurden leicht verletzt und mussten durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief am Abend ergebnislos.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, 180 - 190 cm, schwarze Sweatshirtjacke, links am Arm zur Beuge hin quer verlaufende weiße Streifen, unten links, in Höhe des Beckens, mit einem weißen, quadratischen Emblem. Er trug eine auffällig zerrissene, schwarze Hose, weiße Sneaker mit schwarzer Sohle, Basecap, Messer, maskiert.

2. Täter: Männlich, 180 - 190 cm, schwarzes Oberteil mit weißem Schriftzug seitlich am Arm, von der Schulter zum Handgelenk verlaufend, schwarze Hose mit seitlichem, weißen Streifen, kurzgeschnittenes Haar, Messer, maskiert, Plastiktüte von Snipes.

(Die beigefügten Fotos zeigen die Bekleidung der Täter aus Aufnahmen der Überwachungsanlage.)

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

