Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale auf Rathausplatz

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten ca. 20 Personen auf dem Rathausplatz vor einer Diskothek. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam ein Teil der Gruppe in der Folge zunächst nach. Ein alkoholisierter 22-jähriger Lüdenscheider trat aus der Gruppe hervor und ging einen Polizeibeamten aktiv an, indem er dessen Hände wegschlug. Er konnte nachfolgend trotz Widerstand überwältigt und in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Die übrigen anwesenden Personen, die zuvor die Örtlichkeit verlassen hatten, kehrten daraufhin zurück und beleidigten, bepöbelten und bedrängten die Einsatzkräfte. Erst nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnte die Situation beruhigt werden. Der 22-jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell