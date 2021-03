Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW in der Greifswalder Südstadt

Greifswald (ots)

Am 27.03.2021 gegen 04:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass in Greifswald in der Hans-Beimler-Straße ein PKW Ford Fiesta brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Brandort bestätigte sich der Sachverhalt. Der PKW brannte im vorderen Bereich. Das Feuer hatte sich bereits im Motorraum ausgebreitet und die Flammen schlugen innerhalb kürzester Zeit 3 Meter aus dem Fahrzeug heraus. Durch die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald konnte das Feuer anschließend schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine anliegende Häuserwand wurde aufgrund der starken Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt ca. 10500,- EUR geschätzt. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell