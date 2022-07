Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Container

Von Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 14. Juli 2022, 06.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Container eines Corona-Testcenters, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Falkenrotter Straße steht. Entwendet wurden zwei Laptops. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Einbrüche

Zwischen Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 14. Juli 2022, 7.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Hof in der Harmer Straße. Dort entwendeten sie Arbeitskleidung sowie ein Ladegerät samt Akkus. Außerdem wurden aus einem Verkaufswagen Wurst- und Fleischwaren entwendet.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.00 Uhr und Donnerstag, 14. Juli 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Werkstatt in der Harmer Straße und entwendeten eine Motorsäge.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Im Laufe des Samstages, 9. Juli 2022, begaben sich unbekannte Personen in der Häherstraße in eine Garage eines dortigen Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein mittels Kettenschloss und Rahmenschloss verschlossen abgestelltes graues Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Edeavour. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit zwischen Montag, 11. Juli 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 12. Juli 2022, 2.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren-E-Bike der Marke Gazelle Arroyo, welches verschlossen am Schützenplatz in der Steinfelder Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, 13.00 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw den Falkenweg, obwohl am Fahrzeug gelb leuchtende Glühbirnen in die rechte Bremsleuchte eingesetzt waren. Zudem waren die hinteren Scheiben sowie die Heckscheibe mit einer nicht typgenehmigten Folie beklebt. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrerinnen

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, 13.00 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Fahrrad vom Parkplatz des Verbrauchermarktes nach links auf den Radweg der Falkenrotter Straße. Eine 56-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Falkenweg. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch dortige Büsche kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen. Dadurch wurden beide Frauen leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 14.10 Uhr befuhren eine 53-jährige Pedelecfahrerin aus Vechta und eine 52-jährige Pedelecfahrerin aus Vechta in dieser Reihenfolge auf der Dornierstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. In Höhe der Theodor-Heuss-Straße befinden sich beide Radfahrerinnen in gleicher Höhe. Die 52-jährige fuhr links neben der 53-jährigen Frau wollte nun nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Die 53-Jährige wollte geradeaus in Richtung Stresemannstraße fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen. Die 53-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Gutenbergstraße. Hierbei verlor die Person drei scharfkantige Metallteile. Als um 15.37 Uhr eine 48-jährige Frau aus Bakum mit ihrem Pkw die Metallteile überfuhr, entstand ein Schaden am rechten Hinterrad des Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Brinkstraße in Richtung Vogtstraße. Dabei fuhr die Person zu weit nach rechts und beschädigte den Außenspiegel eines BMW, welcher in einer dortigen Parkbucht stand. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Landkreis Vechta - Solidaritätsbekundungen für die Landwirte in den Niederlanden

Im Rahmen von Solidaritätsbekundungen für die Landwirte in den Niederlanden konnten im Landkreis Vechta an mehreren Örtlichkeiten am 14. Juli 2022, zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr, ca. 60 landwirtschaftliche Fahrzeuge auf unterschiedlichen Autobahnbrücken festgestellt werden. Es kam hierbei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

