Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Lahr (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag zu einer schwer verletzten Fahrradfahrerin und einem Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro geführt. Gegen 13:35 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der "Alte Rheinstraße" aus Richtung Rheinstraße kommend unterwegs. An einer Einmündung bog er nach rechts ab, um der Straße weiter in aufsteigender Fahrtrichtung zu folgen. Aus Richtung Eisenbahnstraße fuhr gleichzeitig eine 40-Jährige mit ihrem Zweirad und wollte ebenfalls die "Alte Rheinstraße" in aufsteigender Fahrtrichtung befahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Unfall wurde die Zweiradlenkerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lahr gebracht. Die Beamten vom Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

