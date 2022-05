POL-OG: Bühl - Schwer verletzt

Rastatt (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sollen am vergangenen Dienstag zwei Mitarbeiter eines im Internet werbenden 24-Stunden-Elektro-Notdienstes in einem Anwesen in der Bismarckstraße eine kleine Reparatur vorgenommen und dann einen vierstelligen Betrag in Rechnung gestellt haben. Die beiden unbekannten Männer stellten nicht nur die völlig überhöhte Rechnung aus, sondern sollen auch Bargeld aus einer in der Wohnung befindlichen Geldbörse entwendet ...

mehr