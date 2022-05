Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Folgenreicher Fahrradsturz

Ottersweier (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 42-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag zu, als sie auf dem Radweg entlang der K3750 stürzte. Die Frau war gegen 17:20 Uhr mit ihrem Ehemann von Unzhurst in Richtung Ottersweier unterwegs, als sie auf Höhe des Ortsteils Breithurst aus Unachtsamkeit auf die Grasnarbe fuhr und dadurch zu Fall kam. Sie trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm. Aufgrund der Schwere ihre Verletzungen musste die Zweiradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

