POL-OG: Offenburg - Gebäudebrand - Update

Offenburg (ots)

Bei dem Großbrand im Danziger Weg am Mittwochmorgen wurden sechs Reihenhäuser völlig zerstört. Dabei liegt der Sachschaden nach ersten Schätzungen im Millionenbereich. Insgesamt konnten 25 Bewohner der betroffenen Häuser in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Ermittler der Polizei führten noch in der Nacht im Umfeld des Brandortes die ersten Befragungen durch und gehen derzeit nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Bei dem Großbrand, der inzwischen unter Kontrolle gebracht werden konnte, waren 161 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Offenburg, Lahr, Schutterwald und Kehl, 27 Helfer vom DRK und den Maltesern und mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Straßen rund um den Einsatzort waren in der Nacht teilweise gesperrt.

