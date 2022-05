Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Einsatzmaßnahmen - Nachtragsmeldung

Gengenbach (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging den polizeilichen Einsatzmaßnahmen am heutigen Dienstagmittag an einer Schule in Gengenbach mutmaßlich voraus, dass ein Jugendlicher in bedrohlicher Weise mehreren Schülern gegenübergetreten war. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll er hierbei auch ein Messer mit sich geführt haben, weshalb umgehend umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet wurden. Letztlich blieben alle Schüler sowie der zunächst gesuchte Jugendliche unversehrt. Letzterer suchte wenig später eigenständig den Polizeiposten Gengenbach auf.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Haus des Jugendrechts Offenburg geführt und durch die Kriminalpolizei Offenburg unterstützt. Gleichzeitig wurde das zuständige Jugendamt eingeschaltet und in die weiteren Maßnahmen eingebunden.

Ursprüngliche Meldung vom 17. Mai, 12:56 Uhr

Gengenbach - Einsatzmaßnahmen

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung durch einen Schüler am späten Dienstagvormittag sind derzeit starke Polizeikräfte an einer Schule in der Nollenstraße. Die Schule ist von den Einsatzkräften abgesperrt. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich in Sicherheit. Nach den ersten Abklärungen zu dem sich kurz nach 11:30 Uhr zugetragenen Vorfall hat sich der mutmaßliche Verantwortliche zwischenzeitlich selbständig beim Polizeiposten Gengenbach gemeldet. Die Maßnahmen an der Schule werden derzeit noch aufrechterhalten.

