POL-OG: Durmersheim - Kontrolle mit Folgen

Gengenbach (ots) - Ein 70 Jahre alter Mann sieht nach einem Vorfall am Montagabend in der Bahnhofstraße einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung entgegen. Ein Zeuge hatte den offenbar Alkoholisierten kurz nach 21 Uhr gemeldet, da er nach ersten Ermittlungen mit dem Fahrrad gestürzt sei. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bedrohte der Mann die einschreitenden Beamten mit einem Messer und musste im weiteren Verlauf überwältigt werden. Er musste den Rest der Nacht in ...

