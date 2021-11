Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Groß Hehlen - Reifen verloren und Unfall verursacht +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr während der Fahrt einen Reifen mit Felge verloren, welcher im Anschluss mitten auf der Bundesstraße 3 liegen blieb. Kurz darauf kollidierte ein anderer PKW auf dem Weg in Richtung Wolthausen mit dem Reifen. Der 74-jährige Fahrzeugführer und seine 70-jährige Beifahrerin aus Munster blieben zum Glück unverletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Hinweise zum Fahrzeugführer, der seinen Reifen verlor und ihn einfach auf der Fahrbahn liegen ließ, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell