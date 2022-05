Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, L78 - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Auf der L78 in Richtung Baden-Baden kam es am Sonntag im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der mittlerweile aufgrund von Ermittlungen festgestellte 21-jährige Fahrer eines Pkws soll offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer dort befindlichen Sandsteinmauer kollidiert sein, die dadurch stark beschädigt wurde. Nachdem das Fahrzeug abgeschleppt wurde, soll sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben, woraufhin der Vater des 21-Jährigen angegeben haben soll, das Auto selbst gefahren zu sein. Neben dem Totalschaden des Pkws entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/ab

