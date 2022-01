Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gasgeruch am Hansering und Tier in Notlage

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.01.2022/ Uhrzeit: 16:36 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Hansering meldeten Anwohner eines Einfamilienhauses am Donnerstagnachmittag Gasgeruch im Kellerbereich. Bei Eintreffen der über Meldeempfänger und Sirenen alarmierten Einheiten aus Breckerfeld und Delle hatten sich die Anwohner des betroffenen und der direkt anschließenden Gebäude bereits ins Freie begeben. Ein Gasaustritt konnte an der Verschraubung eines kürzlich ausgewechselten Gaszählers bestätigt werden. Daraufhin wurden die Hauptgasleitung im Haus geschlossen, eine Belüftungsöffnung geschaffen und ein Löschangriff in Bereitstellung genommen. Die ordnungsgemäße Verschraubung des Gaszählers übernahm der ebenfalls verständigte Energieversorger. Ein herzliches Dankeschön gilt der Nachbarschaft, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die betroffenen Bewohner mit Heißgetränken versorgte oder dieses angeboten hat. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Am Abend desselben Tages wurden die ehrenamtlichen dann in die Denarstraße alarmiert. Eine Anwohnerin nahm Geräusche vom Dachboden des Gebäudes wahr und verständigte die Feuerwehr in der Annahme, dass sich ein Tier in einer Notlage befände. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten jedoch keine Feststellung machen und rückten nach etwa 20 Minuten wieder ein.

