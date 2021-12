Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Montagmorgen (13.12.2021) kam es gegen 07:10 Uhr in Bad Bederkesa, Mattenburger Straße 3, vor dem Modehaus Holscher, zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Vorbeifahren gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten grauen Pkw Opel und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw Opel beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Für den Unfall soll es zumindest eine unbekannte weibliche Zeugin geben, die sich in einem gegenüberliegenden Geschäft gemeldet hatte. Hinweise bitte an die Polizei Geestland (Telefon 04743 9280).

