Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tötungsdelikt in Stotel (05.11.2022) - Ermittlungen weitestgehend abgeschlossen

Cuxhaven (ots)

Am 05.11.2021 kam es im Bereich der Fasanenstraße in Stotel zu einem Tötungsdelikt. Die Ermittlungen neigen sich dem Ende zu. Einige Zeugen wurde bereits vernommen. Der Beschuldigte macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die Tatwaffe konnte bisher nicht aufgefunden werden. Derzeit soll es nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis am Tatort in Stotel unter mindestens 3 alkoholisierten Personen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 46-jähriger Anwohner am Kopf verletzt wurde. Im weiteren Verlauf soll dann die Schussabgabe durch den 36-jährigen Beschuldigten erfolgt sein. Ein 34-jähriger Bewohner aus Stotel verstarb noch am Tatort. Im Fokus der weiteren Nachforschungen steht die Frage, ob der Beschuldigte zuvor angegriffen wurde. Am Tatort wurden diverse Asservate sichergestellt. Es wurden umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen beim Landeskriminalamt in Auftrag gegeben. Über die Inhalte der Untersuchungen macht die Polizei zunächst keine Angaben, erhofft sich aber durch die Ergebnisse eine weitere Aufklärung des Sachverhalts. Eine Obduktion durch die Rechtsmedizin Hamburg bestätigte jedenfalls den Umstand, dass das Opfer aufgrund einer Schussverletzung verstorben ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell