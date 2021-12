Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis - Junger Mann in Cuxhaven gesteht diverse Verstöße

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.12.2021) wurden mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 14:20 Uhr wurde ein 28-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW im Bereich Hechthausen kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auf Vorhalt räumte er den Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 15:20 Uhr wurde eine 21-jährige Loxstedterin mit ihrem PKW im Bereich der Lunestedter Heerstraße in Beverstedt kontrolliert. Da Sie keine Ausweisdokumente bei sich führte, wurden ihre Personalien zunächst mündlich angegeben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Loxstedterin die Personalien ihrer Schwester angegeben hatte. Der Grund dafür: Ihre Fahrerlaubnis wurde bereits rechtskräftig entzogen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Gegen 23:30 Uhr wurde dann ein 19-jähriger Stader auf einem Großraumparkplatz an der Brockeswalder Chaussee kontrolliert. Nach Aufforderung die Fahrerlaubnis und die Zulassungsbescheinigung auszuhändigen gab der junge Mann sofort an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Weiter sei der PKW nicht zugelassen und nicht versichert. Auch gab er direkt an, dass er die angebrachten Kennzeichen vor einem Jahr gestohlen habe. Zudem habe er am Vortag Betäubungsmittel konsumiert. Den PKW habe er vor ein paar Wochen gekauft. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen diverser Verfahren (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Diebstahl, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz) verantworten.

