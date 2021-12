Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Beverstedt (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Nacht zu Dienstag (14.12.2021) kam es gegen 01:00 Uhr auf der Abelhorster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Bremerhavener kam hierbei auf gerade Strecke mit seinem Audi aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch den Unfall wurden der Bremerhavener und sein 23-jähriger Beifahrer aus Bremen schwer verletzt. Beide mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung des PKW wurde die Straße ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es kam aufgrund der Uhrzeit zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell