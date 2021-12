Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Kennzeichen am PKW - Kontrolle deckt weitere Verstöße auf

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Sonntagabend (12.12.2021) fiel Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 20:30 Uhr auf der BAB 27 kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde ein 7er BMW mit polnischen Kennzeichen auf, welcher mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle des Kennzeichens fiel bereits auf, dass dieses augenscheinlich nicht zum Fahrzeug gehörte. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrzeugführer, ein 32-jähriger Bremerhavener, an, dass er das Fahrzeug in Bremervörde gekauft habe. Während der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass der Bremerhavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Bremerhavener wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen wurden sichergestellt. Ermittlungen bei vorherigen Halter ergaben, dass das Fahrzeug verkauft wurde. Der Bremerhavener ist wegen ähnlicher Sachverhalte bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

