Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Hymendorf Brand eines Einfamilienhauses

Cuxhaven (ots)

Am 12.12.2021, gegen 17:00 Uhr, geriet in der Gemeinde Geestland, OT Hymendorf ein Einfamilienhaus aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand zunächst in einem Nebengebäude ausgebrochen und habe sich im Anschluss über das angrenzende Dach des Einfamilienhauses ausgebreitet. In der Folge geriet das Einfamilienhaus ebenfalls in Vollbrand. Das 1. Obergeschoss des Einfamilienhauses sowie das Nebengebäude und ein dahinterliegender Schuppen brannten nahezu vollständig aus. Für die Löscharbeiten waren die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mit zahlreichen Kräften eingesetzt. Der Brandort wurde durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei Cuxhaven aufgenommen. Die Brandursache ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300.000EUR geschätzt. Die Bewohner des Hauses wurden, durch die schnelle Warnung eines Nachbarn, rechtzeitig alarmiert und bei dem Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell