Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der BAB - Verursacher flüchtig

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am heutigen Freitag kam es gegen 12:45 Uhr auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen waren am Unfall insgesamt 5 Fahrzeuge beteiligt. Das verursachende Fahrzeug, ein Klein-LKW in grün(7,5 Tonner) mit bremerhavener Kennzeichen, flüchtete noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallstelle. Nach dem LKW wird derzeit gefahndet. Durch den Unfall wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zurzeit ist die Richtungsfahrbahn Cuxhaven voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Umfahren Sie das Gebiet weiträumig.

