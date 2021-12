Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27; Hagen im Bremischen Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der BAB 27 am 10.12.2021

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Wie bereits gemeldet, kam es am heutigen Nachmittag, gegen 14:31 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten und einer leicht verletzten Person auf der Bundesautobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen im Bremischen in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein Transporter soll von dem Hauptfahrstreifen, ohne Rücksicht auf den rückwärtigen Verkehr zunehmen, auf den Überholfahrstreifen gewechselt sein. Ein überholender 43-jähriger Fahrer eines VW Golfs aus Bremerhaven, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Infolgedessen kam es zu zwei weiteren Kollisionen, die dazu führten, dass die Fahrbahn vollständig blockiert war. Bei den weiteren Unfallbeteiligten handelt es sich um einen 60-Jährigen aus dem Bereich Schwanewede, eine 23-jährige Bremerin und einen 59-jährigen Bremer. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher, die durch Zeugen genannt werden konnten, führten schließlich dazu, dass der Unfallverursacher identifiziert werden konnte. Dieser konnte durch Kräfte der Polizei Bremerhaven an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wurde der Führerschein des 65-jährigen Unfallverursachers aus Bremerhaven beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven wurde zwischenzeitlich vollgesperrt. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbeigeführt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung konnte gegen 15 Uhr nach der Bergung der Fahrzeuge aufgehoben werden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell