Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gasgeruch in der Gencayer Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.01.2022/ Uhrzeit: 19:34 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Gencayer Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Bericht (hb): In der Gencayer Straße meldete am Samstagabend die Anwohnerin eines Einfamilienhauses Gasgeruch im Bereich der Gasheizung. Bei Eintreffen der über Meldeempfänger und Sirenen alarmierten Einheiten aus Breckerfeld und Delle wurden nach bestätigtem, zunächst unklaren Geruch alle Personen aus dem Gebäude evakuiert und die Gastherme außer Betrieb genommen. Ein Trupp unter Atemschutz führte Messungen in dem Gebäude durch. Hierbei konnte kein austretendes Gas festgestellt werden. Als Ursache für die Geruchsentwicklung wurde eine undichte Flasche im Kellerbereich mit Ammoniak ausgemacht, welche ins Freie verbracht wurde. Das Gebäude wurde ausreichend belüftet und an die Eigentümer übergeben. Der ebenfalls alarmierte Bezirksschornsteinfeger und der Energieversorger brauchten nicht tätig zu werden. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

