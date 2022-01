Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Nach ihrem Einkauf in einem Discounter in der Teichstraße am Donnerstag, 20.01.2022 gegen 14.00 Uhr legte eine 58 Jahre alte Frau ihre Tasche auf dem Beifahrersitz und lud ihren Einkauf in den Kofferraum ein. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück und lies währenddessen ihren grauen Toyota Aygo unverschlossen zurück. Nach der Rückkehr fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel aus der Tasche vom Beifahrersitz entwendet wurde. Neben Führerschein, verschiedenen Karte und Impfzertifikat befand sich auch Bargeld im Geldbeutel. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07662/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

