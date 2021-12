Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raub mit Messer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 16.12.21, gegen 23 Uhr befand sich ein 33-jähriger Mann auf der Terrasse seiner Wohnung in der Antoniterstraße in Freiburg. Plötzlich trat aus der Dunkelheit eine männlich Person auf ihn zu und bedrohte ihn mit einem Messer. Der Unbekannt forderte ihn auf mit ihm in seine Wohnung zu gehen und entwendete anschließend ein Apple Notebook, eine Fotokamera und weitere Wertgegenstände aus der Wohnung. Diese verstaute er in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Über die Schadenshöhe der entwendeten Wertsachen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum unbekannten Täter geben können.

Dieser wird wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, breite Schultern, helle Haut, sprach mit leichtem osteuropäischen Akzent. Er trug eine graue Hose, eine schwarze Jacke, Handschuhe, eine schwarze Ski-Maske mit einem durchgängigen Augenschlitz ohne Mundpartie und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell