Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrerin von Feuerwehr befreit

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 15.12.2021, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin den Weinersbergweg in Winden und bog auf der B 294 ein. Hierbei übersah sie offenbar eine sich nähernde, bevorechtigte 49-jährige Fahrzeugführerin und kollidierte mit dieser schwer.

Durch die Wucht der Kollision wurde die 64-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Elzach befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Die 49-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro.

Während den Bergungsabeiten und der Unfallaufnahme war die B 294 für rund 90 Minuten voll gesperrt.

