Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vorläufig festgenommen

Lahr (ots)

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht auf Dienstag in der Vogesenstraße gelang den Beamten des Polizeireviers Lahr die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Heranwachsende steht im Verdacht, gegen 1:20 Uhr gemeinsam mit einem noch unbekannten Begleiter gewaltsam an dem Automaten hantiert zu haben und hierbei auch an Zigaretten gelangt zu sein. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Ermittler den 18-Jährigen ergreifen. Die Recherchen zu seinem Komplizen dauern an. Gegen das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ya

