Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 50-Jähriger nach Körperverletzung schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

24. März 2022 | Kreis Stormarn - 22.03.2022 - Glinde

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Dienstag (22.03.2022) gegen 19:45 Uhr kam es in der Straße "Am Sportplatz", an der gleichnamigen Haltestelle, in Glinde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Männern. Hierbei wurde ein 50-Jähriger, der im Zuge der Auseinandersetzung zu Boden ging, schwer am Kopf verletzt. Aufgrund seiner Verletzungen befindet er sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Tatverdächtige sowie eventuelle Komplizen entfernten sich unmittelbar nach der Tat unerkannt. Es ist möglich, dass hierzu ein Fahrzeug benutzt wurde.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu der Tat und den Umständen geben kann. Von Bedeutung ist auch, wie der Täter und mögliche Komplizen entkommen sind und wohin sie sich entfernt haben. Spuren- und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Reinbek unter der Telefonnummer 040 727707 0 in Verbindung zu setzen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Julian Plath, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell