POL-RZ: Verkehrssicherheitsbericht 2021 der Polizeidirektion Ratzeburg veröffentlicht

Ratzeburg (ots) - 21. März 2022 | Kreis Stormarn - 19.- 20.03.2022 - Ammersbek In der Straße Schäferdresch in Ammersbek drangen Unbekannte in der Zeit vom 19.03.2022, 07.00 Uhr bis zum 20.03.2022, 08.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur genauen ...

