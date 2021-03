Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - 42-jähriger Mann tritt unter Alkohol- und mutmaßlich Drogeneinfluss als Exhibitionist auf

Karlsbad-Auerbach (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 12.20 Uhr in Karlsbad-Auerbach in der Remchinger Straße unbekleidet als Exhibitionist vor einer 37-jährigen Frau und Kindern aufgetreten. Zudem habe er die 37-Jährige sexuell bedrängt.

Der aus Polen stammende Mann stand offenbar unter Alkohol- und sehr wahrscheinlich auch Drogeneinfluss. Er wurde von Beamten des Polizeipostens Albtal in einem in der Nähe des Tatortes gelegenen Gebäude vorläufig festgenommen, wo er sich anscheinend versteckt hatte. Anschließend kam er aufgrund seines wirren Zustandes zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Ralf Minet, Pressestelle

