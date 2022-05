Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Vermisste Frau wieder in Sicherheit

Muggensturm (ots)

Glücklich endete am Montagabend eine Vermisstensuche im Bereich Muggensturm. Ein Mann meldete am späten Montagabend per Notruf seine Ehefrau als vermisst. Die Frau hatte gegen 20:30 Uhr das gemeinsame Wohnmobil, das auf einem Stellplatz in der Vogesenstraße abgestellt war, verlassen und sei daraufhin nicht mehr zurückgekehrt. Schlecht zu Fuß und an Demenz leidend, wurde die 79-Jährige durch ihren Mann im näheren Umfeld vermutet. Eine Suche unter Hilfe von Hunden des DRK, einem Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräften des THW und der Feuerwehr verlief zunächst ohne Erfolg. Glücklicherweise wurde die Frau nur wenig später unversehrt durch die eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Malsch gefunden und konnte nach einer medizinischen Untersuchung im Anschluss in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben werden.

/ab/rs

