POL-OG: Offenburg - Durch Rettungskette erfolgreich ins Leben zurückgebracht

Gengenbach (ots) - Nach einer mutmaßlichen Bedrohung durch einen Schüler am späten Dienstagvormittag sind derzeit starke Polizeikräfte an einer Schule in der Nollenstraße. Die Schule ist von den Einsatzkräften abgesperrt. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich in Sicherheit. Nach den ersten Abklärungen zu dem sich kurz nach 11:30 Uhr zugetragenen Vorfall hat sich der mutmaßliche Verantwortliche ...

mehr