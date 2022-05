POL-OG: Offenburg - Unter Drogen am Steuer?

Kehl (ots) - Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde am frühen Dienstagmorgen einem 19-jährigen Renault-Fahrer zum Verhängnis. Der Mann wurde gegen 2.20 Uhr in der Straßburger Straße genauer unter die Lupe genommen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass er ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein am Steuer seines Wagens saß. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug über keinen notwendigen Versicherungsschutz ...

