POL-OG: Kehl - Kontrolle

Offenburg (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr soll es bei einer Bushaltestelle in der Hauptstraße auf Höhe des Bahnhofs zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 44-Jährigen und einer 14-Jährigen gekommen sein. In Folge soll sich der Mann vor der Jugendlichen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781-21-2820 entgegen. ...

