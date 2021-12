Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geklaute Kennzeichen am Fahrzeug eines Mitarbeiters wiederentdeckt

Mechernich-Roggendorf (ots)

Nach dem Diebstahl von Kennzeichenschildern hat der Chef des geschädigten Autofahrers diese am gestrigen Mittwochmittag (1. Dezember) im Mechernicher Stadtteil Roggendorf an einem anderen Pkw wiederentdeckt. Ein Tatverdächtiger flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Vorbeifahren bemerkte der Zeuge das ihm bekannte Kennzeichen an einem abgestellten blauen Opel Vectra älteren Baujahrs, der an der Landstraße in Höhe Haus Nr. 68 abgestellt war.

Nachdem er seinen Mitarbeiter (33) verständigt und dieser sich zum verdächtigen Pkw begeben hatte, gaben sich zwei weitere Zeugen zu erkennen. Diese gaben an, dass der Pkw gegen 12.15 Uhr abgestellt worden war und sich der Fahrer anschließend von diesem entfernte. Der Verdächtige wird folgt beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - 1,70 bis 1,80 Meter groß - kurze, dunkle Haare - schlanke, sportliche Statur - blaue Jeanshose

Hinweise zu dem Flüchtigen bitte fernmündlich an 02251/799-730 oder 02251/799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell