Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Sinzheim (ots)

Ein Unfall sorgte am Montagabend auf der B3 zwischen Sinzheim und der Abzweigung Alte Landstraße für eine Vollsperrung. Gegen 21:45 Uhr ist zunächst ein Mercedes-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin im Bereich des Sinzheimer Sportplatzes im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Ein vorbeifahrender Markengefährte wurde auf den Unfall aufmerksam und reduzierte daraufhin seine Geschwindigkeit, um seine Hilfe anzubieten. Ein nachfolgender 43 Jahre alter KIA-Lenker realisierte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug seines Vordermanns auf. Er verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mercedes-Fahrer blieben unversehrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sinzheim unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Kurz vor Mitternacht konnte die B3 wieder für den fließenden Verkehr freigegeben werden.

/ab

