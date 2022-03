Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vier Raubüberfälle am Wochenende - Ein Tatverdächtiger bei Fahndung gefasst

Duisburg (ots)

In einem Gebüsch an der Gottfried-Könzgen-Straße ging Polizisten in der Nacht zu Montag (7. März, gegen 1:30 Uhr) ein Mann ins Netz, der sich dort versteckt hatte, weil er zuvor einen 47-Jährigen ausgeraubt haben soll. Der 23-Jährige soll dem Duisburger das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen und ihn zu Boden gestoßen haben. Als der Angegriffene versuchte, seine Geldbörse festzuhalten, soll der Tatverdächtige ihm ins Gesicht geschlagen haben und mit der Beute davon gerannt sein. Ein Zeuge hatte den mutmaßlichen Räuber auf der Flucht beobachtet und sein Versteck im Gebüsch an die Polizei verraten.

Nach drei weiteren Raubüberfällen fahndet die Polizei derzeit noch nach den Tätern:

Wegen eines geraubten Wrestlinggürtels verständigte am Freitagabend (4. März, 18:15 Uhr) ein 40-Jähriger die Polizei. Er berichtete, dass ihn ein Unbekannter auf der Dickelsbachstraße im Dellviertel von hinten niedergeschlagen und ihm seinen Wrestlinggürtel gestohlen hätte. Der Räuber soll 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Am Samstagmittag (5.März, 13:55 Uhr) sollen mehrere Jugendliche einen 14-Jährigen und zwei Freunde am Meidericher Bahnhof ausgeraubt haben. Sie flüchteten unerkannt mit dem Geld der Kinder. Die Anzeige erstattete der 14-Jährige später mit seinem Vater auf einer Polizeiwache.

In der Nacht zu Sonntag (6. März, 3 Uhr) sollen vier Unbekannte einen 30-Jährigen auf der Essenberger Straße in Bergheim festgehalten, sein Geld geraubt und sein Handy zerstört haben. Der Duisburger war auf dem Nachhauseweg aus einer Diskothek von den Angreifern überrascht und ausgeraubt worden. Sie sollen 19 bis 25 Jahre alt gewesen sein.

Für alle Fälle sucht das Kriminalkommissariat 13 der Duisburg Polizei Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

