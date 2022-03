Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kokain im Ü-Ei - Mutmaßliche Dealer im Sedanpark festgenommen

Duisburg (ots)

Einer Streife fielen am Freitagnachmittag (4. März, 14:15 Uhr) zwei Männer (20 und 32) auf, die im Sedanpark auf einer Bank saßen und einen Joint rauchten. Als die Beamten das Duo kontrollierten, fanden sie ein Tütchen mit Cannabis und in einer gelben Ü-Ei-Verpackung ein paar Bubbles mit augenscheinlich Kokain. Sie stellten die Drogen sicher. Bei der Überprüfung der beiden Männer kam heraus, dass der 32-Jährige zur Abschiebung ausgeschrieben ist und auch beim 20-Jährigen bestand der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. In Absprache mit dem Ausländeramt der Stadt Duisburg wurden beide Männer in Abschiebehaft genommen.

