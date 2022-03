Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Radfahrerin angefahren

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (34) hat am Donnerstagmittag (3. März, 12 Uhr) beim Linksabbiegen an der Friedrich-Ebert-Straße/Sternstraße eine entgegenkommende Radfahrerin angefahren. Die 73-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

